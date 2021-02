Chelsea, difesa di ferro con Tuchel. Solo Mourinho ha fatto meglio nelle prime 8 gare

Con l'arrivo di Thomas Tuchel la difesa del Chelsea ha cambiato completamente rendimento. Nelle otto gare con il tedesco in panchina infatti la squadra londinese ha subito appena due reti. Nella storia dei Blues solo un tecnico aveva fatto meglio di Tuchel: José Mourinho che concesse agli avversari solo una rete nelle sue prime otto gare sulla panchina.

2 - Thomas Tuchel has conceded just two goals in eight games as Chelsea manager; in the club's history, the only coach to concede fewer goals after eight games in charge is José Mourinho (one). Masterclass. pic.twitter.com/fkvHRIwEfT

— OptaJoe (@OptaJoe) February 23, 2021