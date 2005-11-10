Chelsea, ennesimo infortunio per James: il capitano verrà operato, conferma il club

Attraverso un comunicato il Chelsea ha reso note le condizioni di Reece James, all'ennesimo stop della sua carriera: "Il Chelsea Football Club fa sapere che il capitano dei Blues si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico di minore entità al ginocchio. Il ventiseienne difensore aveva saltato la vittoria per 5-1 di sabato contro il Bournemouth a Stamford Bridge per effettuare gli accertamenti medici necessari a seguito dell'infortunio riportato in allenamento. Gli esami specialistici hanno successivamente confermato la necessità dell'operazione.

Il terzino inglese ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo e sarà seguito costantemente dallo staff medico del club presso il centro sportivo di Cobham. Tutto il Chelsea augura a Reece una pronta guarigione e gli garantirà il massimo supporto per tutta la durata del suo recupero fino al rientro in campo".

Per lui si tratta del terzo infortunio stagionale, a ottobre, mentre guardando alla sua carriera se ne contano addirittura 27 negli ultimi 7 anni, cioè da quando ha esordito con la maglia del Chelsea. Ben oltre 100 le partite saltate, col record del 23/24, quando ne mancò 41.