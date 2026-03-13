Reece James, 20 anni al Chelsea e rinnovo: "Sono al settimo cielo. Entusiasta di Rosenior"

"Sono al settimo cielo per aver rinnovato il mio contratto". Sono state queste le prime parole che Reece James ha proferito dopo aver siglato il nuovo contratto fiammante con il Chelsea fino al 2032. Un prolungamento di sei anni che riflette appieno la volontà del club londinese di ergere presente e futuro sul giocatore inglese di 26 anni, che vanta già oltre 50 presenze con la maglia dei Blues e la fascia da capitano al braccio. Dalla prima volta in prima squadra ad oggi invece sono 225 le apparizioni, con 16 gol e 31 assist.

Vent'anni trascorsi sul pianeta Chelsea e mai stufo di rappresentare il club per il quale ha sempre tifato fin da piccolo. Il sogno di qualsiasi bambino quando comincia a giocare è stato realizzato e ora Reece James si gode il momento: "Il Chelsea significa tantissimo per me. Ho sempre detto di voler trascorrere qui gli anni migliori della mia carriera e credo fermamente che abbiamo tutto ciò che serve per dare seguito ai nostri successi passati", ha dichiarato ai canali ufficiali del club.

Gli anni a venire sono più che promettenti da quando Roman Abramovich si è visto costretto a cedere la proprietà del Chelsea al consorzio di Todd Boehly: "Sono entusiasta del futuro sotto questa proprietà, i direttori sportivi, l'allenatore e tutto lo staff. Spero che solleveremo molti altri trofei insieme nei prossimi anni". Negli ultimi mesi, infatti, in casa Blues è arrivato uno scossone fortissimo con il divorzio a sorpresa di Enzo Maresca e l'arrivo di Liam Rosenior. Per l'apertura di quello che tutti si augurano possa essere un nuovo ciclo, se possibile ancora più vincente.