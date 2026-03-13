Ufficiale Reece James, ora è ufficiale: nuovo contratto con il Chelsea fino al 2032. Da primo tifoso

"Il Chelsea è lieto di annunciare che il capitano della squadra maschile, Reece James, ha firmato un nuovo contratto fino al 2032". Con questo comunicato i Blues hanno formalizzato definitivamente il prolungamento di Reece James, terzino e capitano di altri sei anni rispetto alla scadenza precedente a giugno 2028. Un attestato di stima e riconoscimento per quanto raggiunto negli anni trascorsi nel club.

Piombato nell'Academy prestigiosa del Chelsea all'età di 6 anni, Reece è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento assoluto in prima squadra. Ha ereditato la fascia da capitano dall'ex leader Azpilicueta e collezionato nel tempo oltre 200 presenze con il club, sollevando in cielo 5 trofei - tra cui la Champions League nel 2021 e due volte il Mondiale per Club FIFA - mentre con la fascia al braccio in più di 50 occasioni.

Tifoso del Chelsea fin dall'infanzia, James ha dimostrato col tempo di saper ricoprire anche più ruoli, come mediano ed esterno alto a tutta fascia a destra oltre che terzino di spinta. "Siamo entusiasti per lui e non vediamo l'ora di scrivere il prossimo capitolo della sua storia ventennale al Chelsea. Congratulazioni, Reece!", la conclusione del comunicato ufficiale.