Chelsea, Koundé del Siviglia obiettivo numero uno per la difesa. Due le alternative

Secondo quanto riferito da Estadio Deportivo il Chelsea avrebbe individuato in Jules Koundé del Siviglia il giusto tassello per rinforzare la propria difesa. Il classe ‘98 la scorsa estate era stato cercato dal Manchester City di Guardiola che però aveva ricevuto un secco no da parte del club che non ha intenzione di cedere il centrale francese per meno degli 80 milioni di euro della clausola di rescissione. Per questo il Chelsea ha pronte altre due alternative per la difesa: José Gimenez dell’Atletico Madrid e Niklas Sule del Bayern Monaco.