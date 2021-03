Chelsea, la carica di Havertz: "Quando giochi in un club come questo vuoi sempre vincere trofei"

vedi letture

Alla vigilia del match di coppa contro lo Sheffield United, che mette in palio l'accesso alle semifinali di FA Cup, il trequartista del Chelsea Kai Havertz ha parlato così ai canali ufficiali del club: "L'ambizione di vincere dei trofei è ciò che accomuna me e il Chelsea: quando giochi per una società così vuoi sempre vincere qualcosa. Ci troviamo in un'ottima posizione, ma abbiamo ancora molte partite da giocare. Dobbiamo affrontare ogni gara come fosse una finale: non avremo una seconda chance, dobbiamo vincere per passare il turno", ha concluso l'ex Leverkusen.