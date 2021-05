Chelsea-Leicester come uno spareggio Champions. Tuchel: "I tifosi in tempo per aiutarci"

vedi letture

Un vero e proprio spareggio per la Champions, quello di domani fra Chelsea e Leicester. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei blues, Thomas Tuchel, ha così dichiarato: "In alcune partite in cui abbiamo sofferto, ho avuto la sensazione che i tifosi potessero essere d'aiuto ed ecruciali per la nostra squadra. Riuscire a riavere i tifosi sarà fantastico e spero che arrivino nel momento giusto per assicurarsi un'ultima vittoria a Stamford Bridge in questa stagione" ha dichiarato.