Chelsea, pronti 175 milioni per l'assalto ad Haaland: intanto Abraham chiede la cessione

Dopo un anno in cui ha trovato poco il campo nonostante un inizio positivo, Tammy Abraham avrebbe chiesto la cessione al Chelsea. Lo riporta ESPN, che racconta come l'attaccante inglese abbia bisogno di nuovi stimoli e motivazioni, che potrebbe trovare in un'avventura lontana da Londra. Il Chelsea non avrebbe chiuso alla cessione, ma solo ad una condizione: che si concretizzi l'acquisto di Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund. I blues, infatti, avrebbero pronti ben 175 milioni di euro per l'assalto al norvegese, che in estate potrebbe lasciare la Germania.