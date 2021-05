Chelsea, Tuchel: "Il VAR? Le ultime decisioni contro di noi sono difficili da comprendere"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, esprime le sue perplessità sull'utilizzo del VAR: "C'è frustrazione per le recenti decisioni. Il fallo di mano netto con l'Arsenal a due, tre metri dalla linea di porta e il VAR non è stato neanche consultato. Poi abbiamo perso la finale a Wembley a causa di un fallo di mano che poi ha portato alla rete. Stavolta c'era un calcio di rigore netto per noi, ma è stato fischiato il fallo a Timo Werner. È difficile sorvolare su tutti questi episodi dopo ogni partita. Che sia un fallo di mano, fuorigioco o qualsiasi altro motivo. Sui falli di mano e fuorigioco non si discute molto. Anche oggi il fuorigioco sul gol del Manchester United non è stato preso in considerazione dal VAR. Tuto può succedere, io sono assolutamente a favore del VAR per una maggiore chiarezza nelle decisioni quando necessario ma le ultime tre contro di noi sono davvero difficili da comprendere".