Chelsea, Tuchel su Hudson-Odoi: “È sempre una minaccia con la sua velocità”

vedi letture

Il neo tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, molto entusiasta al termine della gara contro il Burnley, si è soffermato sulla prestazione disputata dal Man of the Match Hudson-Odoi: "Sul lato destro può giocare sulla linea di campo per liberare la sua velocità e la sua accelerazione. Ma ama anche muoversi sul lato sinistro, mostrando ancora di più le sue qualità". Ha poi aggiunto: "Dobbiamo lavorare un po’ di più sui tempi di gioco ma è sempre una minaccia (ndr. Hudson-Odoi) con la sua velocità. Oggi c'era anche molto da difendere per via dei lanci lunghi. Azpilicueta aveva bisogno del suo aiuto e ha fatto molto bene".