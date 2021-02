City da record in Premier: 13 vittorie consecutive e 3 gol subiti. Pareggiata la striscia del 2019

Con il successo di misura sull'Arsenal (1-0), il Manchester City ha infilato la tredicesima vittoria consecutiva in Premier League (la diciottesima in tutte le competizioni), incassando in questo lasso di tempo appena tre reti. C'è un solo precedente di questo tipo in Inghilterra, appartenente alla stessa squadra, guidata già allora da Guardiola, e risalente al periodo tra l'agosto e il febbraio del 2019: anche in quel caso i gol totali realizzati dai Citizens furono trentadue.