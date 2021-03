City, Guardiola tesse le lodi di Gundogan: "Tra i più saggi che abbia mai allenato"

vedi letture

Sta vivendo una stagione strepitosa Ilkay Gundogan, a segno anche stasera contro il Borussia Monchengladbach. Ne ha parlato così il suo tecnico, Pep Guardiola, a margine della vittoria per due reti a zero sui tedeschi: "Ha sempre avuto il senso del gol, anche quando giocava a Dortmund. È un ragazzo incredibilmente gentile, è uno di quei giocatori di cui posso dire che non dimenticherò mai il tempo che abbiamo trascorso insieme. È tra i più saggi che abbia mai allenato, e quando arriva vicino alla porta quest'anno segna sempre: sono felice della sua prestazione, così come di quella di tutta la squadra".