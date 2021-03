Clamoroso in Grecia, gollonzo di Bouchalakis che regala la semifinale di Coppa all'Olympiacos

Clamoroso in Grecia, dove l'Olympiacos ha conquistato la semifinale di Coppa di Grecia segnando all'87' un vero e proprio gollonzo con Bouchalakis. Il numero 5 biancorosso, rimasto alle spalle del portiere avversario, ha approfittato di una disattenzione dello stesso Julian soffiandogli il pallone in area prima di un rilancio lungo e rispondendo così al gol su rigore di Gama al 54'. L'andata era finita 2-1 per l'Aris.

Nell'altra gara valida per i quarti di finale l'AEK ha perso 1-0 in casa del Volos ma passa il turno grazie alla vittoria per 4-2 conquistata ad Atene.