Ufficiale Club Brugge, Mignolet annuncia l’addio: “Ultime dieci partite della mia carriera”

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, Simon Mignolet ha annunciato che le prossime sfide nei Playoff di Jupiler Pro League segneranno la fine della sua carriera da calciatore. Il portiere del Club Brugge ha scelto parole chiare e dirette, senza ancora concedersi al bilancio finale, ma con uno sguardo già proiettato verso il traguardo conclusivo.

“I Playoff saranno le ultime dieci partite della mia carriera da calciatore”, ha scritto l’estremo difensore belga, sottolineando anche la soddisfazione per essere tornato in campo dopo l’infortunio: “Sono felice di essere riuscito a tornare e di essermi rimesso nella condizione di vivere queste ultime partite da giocatore in forma”.

Un messaggio rivolto soprattutto ai tifosi, ai quali Mignolet ha voluto garantire il massimo impegno fino all’ultimo minuto: “Il risultato finale non è completamente nelle mie mani, ma il mio impegno, la mia forza di volontà e la mia determinazione ci saranno ogni giorno fino al mio ultimissimo momento al Club Brugge. Sono sempre stato così e così voglio anche concludere”.

Nessuna nostalgia, almeno per ora: “Questo non è il momento per lunghi ringraziamenti o per bilanci emotivi. Non perché non ci siano, anzi. Ma perché la storia non è ancora finita”.

Il portiere ha infatti fissato l’obiettivo per il finale di stagione: “Ci sono ancora dieci partite importanti davanti a noi, con un unico obiettivo chiaro: diventare campioni e conquistare quella seconda stella”.

Prima dei saluti definitivi, dunque, Mignolet vuole chiudere da protagonista, guidando il Club Brugge nella corsa al titolo. Una carriera di alto livello, che lo ha visto protagonista anche in Premier League con Liverpool e Sunderland, si avvia così verso il suo ultimo capitolo.