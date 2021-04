"Col City crollo mentale". Pochettino non risponde a Wenger: "Ho rispetto per Arsene"

"Quello che è stato interessante vedere è che sull'1-1 il PSG è crollato a livello mentale. Ciò è legato al fatto che questa squadra ha perso otto partite in Ligue 1 in questa stagione, il che ha delle conseguenze in queste situazioni". Così ha parlato mercoledì sera Arsene Wenger per analizzare il ko de PSG contro il Manchester City in Champions League. Il tecnico Mauricio Pochettino, intervenuto oggi in conferenza stampa, non ha però voluto rispondere all'ex manager dell'Arsenal: "Non ho ascoltato le dichiarazioni di Wenger. Ho molto rispetto per lui e per la sua carriera all'Arsenal, a Monaco o in Giappone. Non commenterò perché non so di cosa si tratti. Quello che posso dire è che dal mio punto di vista la squadra era forte sia dal punto di vista fisico che mentale nonostante i due gol subiti e l'espulsione. Abbiamo tenuto in 10 per 15 minuti contro una squadra come il City, che vincerà la Premier League. Il PSG ha iniziato meglio la partita. Ho molto rispetto per Arsène Wenger e non ho intenzione di rispondere a quello che ha detto. Fa molto per il calcio e ha lasciato una grande eredità".