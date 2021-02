Cole critica Messi: "Sembrava disinteressato. Se continua così sarà una scommessa prenderlo"

L’ex fantasista inglese Joe Cole ai microfoni di BT Sport ha parlato della prestazione e dell’atteggiamento di Lionel Messi accusando l’argentino di essere sceso in campo disinteressato del risultato e incapace di trascinare i compagni: “Disinteresse è la parola più giusta, Messi sembrava disinteressato del risultato e della prestazione. Per un ex giocatore è difficile criticarlo perché è un genio e il più grande calciatore che ho visto giocare, ma stasera non sembrava coinvolto emotivamente nel gioco. Lui è uno dei leader della squadra, con Pique e Busquet, ma contro il PSG questa spina dorsale è apparsa debole, non c’era alcun collegamento fra i reparti. Il 4-1 è un risultato pesante, ma i francesi potevano segnarne anche sei, sono segnali preoccupanti per il Barcellona. - continua Cole – Non so come faranno a risolvere il caos che si è creato e non riesco a vedere Messi con quella maglia anche in futuro. Però per lui sarà difficile entrare in un’altra squadra perché dovrà tornare indietro e muoversi come faceva tre-quattro anni fa. Se gioca così sarà una scommessa, anche per Pep (Guardiola NdR) che si affida all’entusiasmo, all’energia e all’unità nella sua squadra”.