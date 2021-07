Colombia, Rueda il ko in semifinale: "Usciamo a testa alta, niente da rimproverarci"

"Ho detto ai ragazzi di alzare la testa, non abbiamo niente da rimproverarci, soprattutto quelli che hanno fatto questo con tutta l'abnegazione possibile. Speriamo che il calcio ci ripaghi in un alto momento": così, dopo il ko contro l'Argentina, il Ct della Colombia Reinaldo Rueda.

L'avventura dei colombiani in Copa America si è interrotta in semifinale, ai rigori, e in merito a questo, come riferiscono i canali ufficiali della selezione sudamericana, il Commissario Tecnico ha poi proseguito: "E' stato un girone difficile. Delle quattro semifinaliste tre erano nel nostro raggruppamento. Questo dimostra quanto fosse complicato qualificarci, ma mostra anche tutto quello che di buono abbiamo fatto".

Andando poi alla gara: "All'inizio fosse siamo stati un po' passivi, intimoriti. Pero abbiamo poi preso il controllo del gioco, e abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo per trovare la chiave giusta di questa gara, per dare la svolta. Sapevamo di affrontare una Nazionale molto forte, molto competitiva, ma sapevamo anche se avessimo segnato e fatto la differenza saremmo potuti arrivare in finale. La fortuna, però, non ci ha sorriso".

Conclude: "Tutte le nazionali hanno lottato con molta professionalità, impegno, e questo è ciò da cui ripartire in futuro".