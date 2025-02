Ufficiale Colpo in attacco del Benfica: dal Braga arriva Bruma. La nota del club lusitano

Colpo in attacco del Benfica. La formazione portoghese, dopo aver ufficializzato l'ingaggio di Belotti, ha reso noto l'acquisto di Bruma. La punta portoghese arriva a titolo definitivo dal Braga e ha firmato un contratto fino al 2028. Questo il comunicato della società lusitana:

"L'attaccante Bruma, 30 anni, è un rinforzo per la squadra di calcio professionistica Sport Lisboa e Benfica. Il nazionale portoghese è passato dallo SC Braga al Glorioso, firmando un contratto valido fino al 2028. Annunciato ufficialmente questo lunedì, 3 febbraio, come rinforzo per lo Sport Lisboa e Benfica, Bruma, il nuovo numero 27 delle Aquile, ha rivelato che non vede l'ora di esordire con il Sacro Mantello. Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Glorioso, in un'intervista esclusiva rilasciata al canale televisivo ufficiale del Club, il trentenne nazionale portoghese ha espresso il desiderio di 'regalare tante gioie ai tifosi'.

'Sono molto felice di essere qui e di rappresentare questo grande club. Penso che sia un buon momento per venire qui. Per continuare a lavorare e portare tanta gioia ai tifosi e ai soci. Non vedo l'ora di iniziato.'".