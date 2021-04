Commenti duri di Jorginho su Lampard: "Non era pronto per il Chelsea, era senza esperienza"

vedi letture

Parole durissime quelle di Jorginho, regista italiano del Chelsea, sul suo ex allenatore Frank Lampard. "E' venuto in un club dove è stato una leggenda, dove è una leggenda -ha detto a ESPN-, senza averne però da tecnico in altri club. E' arrivato troppo presto, ha saltato degli step e non era pronto per un posto a questo livello per essere onesti".