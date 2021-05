Copa Libertadores, i risultati della notte: Gabigol decisivo a Quito, il Boca cade a Guayaquil

Si sono disputate nella notte alcune partite valide per la terza giornata della fase a gironi della Copa Libertadores. En-plein per le squadre brasiliane: successi larghissimi per Atletico-MG e Santos (doppietta di Hulk e gol di Edu Vargas), di misura per Palmeiras e Flamengo (decisivo Gabigol a 5' dalla fine). Il Boca perde a sorpresa a Guayaquil contro il Barcelona, mentre il Velez passa sul campo della U de Calera.

I risultati

Atletico-MG-Cerro Porteno 4-0

Santos-The Strongest 5-0

U. de Calera-Velez 0-2

Barcelona SC-Boca 1-0

Defensa y Justicia-Palmeiras 1-2

LDU Quito-Flamengo 2-3