Copa Libertadores, Palmeiras campione. Breno piega il Santos con un gol al 99'

La Copa Libertadores è del Palmeiras. Il successo arriva contro il Santos grazie a una vittoria ottenuta al 99’ contro il Santos. Succede tutto nel lunghissimo recupero concesso dall’arbitro: prima l’espulsione di Cuca dalla panchina del Santos, poi il gol decisivo di Breno. C’è gloria per tanti ex giocatori della Serie A: da Felipe Melo ad Adriano, passando per Gustavo Gomez e Alan Empereur. In campo anche Matias Vina, obiettivo di mercato del Milan.