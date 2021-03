Coppa d’Africa, il quadro delle qualificate con un dubbio. Out Sudafrica e i due Congo

Si è quasi completato il quadro delle qualificate alla fase finale della Coppa d’Africa. Quasi perché c’è ancora un posto in ballo fra Sierra Leone e Benin dopo il rinvio dello scontro diretto fra le due nazionali nel gruppo L dove al primo posto si è qualificata la Nigeria. Tre le grandi escluse dal torneo continentale: il Sudafrica finito terzo nel Girone C dietro Ghana e Sudan. il Congo, terzo in quello I dietro Senegal e Guinea Bissau, e la Repubblica Democratica del Congo, che è finita dietro Gambia e Gabon. Prima volta assoluta invece per le Comore che hanno chiuso alle spalle dell’Egitto nel Girone G. Queste le qualificate suddivise per gironi:

Qualificate

Girone A: Mali e Guinea

Girone B: Burkina Faso e Malawi

Girone C: Ghana e Sudan

Girone D: Gambia e Gabon

Girone E: Marocco e Mauritania

Girone F: Camerun e Capo Verde

Gruppo G: Egitto e Comore

Gruppo I: Senegal e Guinea Bissau

Gruppo J: Tunisia e Guinea Equatoriale

Gruppo K: Costa D’Avorio ed Etiopia

Gruppo L: Nigeria e una fra Benin e Sierra Leone