Coppa d'Olanda, Feyenoord rimontato negli ultimi nove minuti ed eliminato dall'Heerenveen

Sette gol, una rete annullata, un rigore sbagliato e un’espulsione. Non ci si è certamente annoiati nel match fra Heerenveen e Feyenoord valido per i quarti di finale di Coppa d’Olanda. Padroni di casa avanti con Kai dopo appena un quarto d’ora ma al secondo minuto della ripresa, dopo che è stato annullato il 2-0 a Veerman, Linssen pareggia i conti. Al 53’ l’Heerenveen fallisce un rigore con Veerman che apre al sorpasso biancorosso con Berghuis e Geertruida. Al 66’ il Feyenoord rimane in dieci uomini per il doppio giallo a Berhguis, episodio che porta alla rimonta negli ultimi nove minuti firmata da Nygren, doppietta per lui, e De Jong. Nell’altro match di giornata il Vento ha eliminato il Nijmegen per 2-1 dopo i tempi supplementari.