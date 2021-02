Coppa di Portogallo, due espulsi e un maxi-recupero: Braga-Porto finisce 1-1

Finisce senza vincitori né vinti il primo round della semifinale di Coppa di Portogallo fra Braga e Porto. Al nono minuto della prima frazione di gara un gol di Taremi porta in vantaggio di Dragoes. Nel secondo tempo i biancoblu rimangono in dieci a causa dell’esplusione di Luis Diaz. Al termine di un recupero di dodici minuti, in cui arriva un altro rosso per gli ospiti - espulso Uribe - arriva il pareggio dei padroni di casa con Fransergio.