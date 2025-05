Ufficiale Correa lascia l'Atletico: "Grato per tutto, è stata l'ultima partita con la maglia che amo"

vedi letture

Angel Correa dice addio all'Atletico Madrid. L'attaccante argentino ha ufficializzato la sua partenza al termine della sfida vinta ieri al Metropolitano contro il Betis: "Oggi ho vissuto la mia ultima partita in casa con questa maglia che amo così tanto. Non è stata una giornata come le altre, è stata una raccolta di ricordi, emozioni e gratitudine. Sarò sempre grato per tutto ciò che ho vissuto all'Atleti", ha detto il campione del mondo.

Correa era arrivato in Spagna nel 2014 e ha disputato 465 partite con i biancorossi. Nella stagione attuale, il suo rendimento è calato e la sua presenza in campo è diminuita rispetto alle stagioni precedenti con la squadra di Simeone. La lunga squalifica rimediata dopo l'espulsione con il Getafe e la presenza di tre attaccanti fortissimi in rosa (Griezmann, Sorloth e Alvarez) non gli ha permesso di giocare tanto soprattutto negli ultimi due mesi. Questa situazione, unita al desiderio di giocare nel Mondiale del 2026, lo ha portato a prendere in considerazione l'idea di andarsene. Sulle tracce di Correa, che ha il contratto in scadenza nel 2026, ci sono Tigres e River Plate.

