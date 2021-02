Cosa farà se batterà il Tottenham? Tuchel: "Berrei un gin tonic, anche se non amo gli alcolici"

Stasera Thomas Tuchel affronterà il suo primo derby da allenatore del Chelsea. Il tecnico tedesco è però apparso molto rilassato nella conferenza stampa di ieri, scherzando sulle sue abitudini e su come potrebbe festeggiare un'eventuale successo contro il Tottenham: "Provo a essere vegetariano, alcuni giorni è facile e altri no. Quando ho davanti un piatto di pasta alla bolognese, dimentico di esserlo. Con me vi potete divertire molto. Se vincessimo potrei prendere un gin tonic, non sono un amante di vino e birra. Il mio consumo di alcolici è pari allo zero, ma ci divertiremmo lo stesso".