Da vice-Kovac al Triplete, due anni ricchi di successi e trofei per Flick al Bayern Monaco

Due anni ricchi di successi per Hans-Dieter Flick alla guida del Bayern Monaco. Un'avventura incredibile, ricca di successi, nata quasi per caso. Nell'estate del 2019 infatti, Flick era tornato al Bayern Monaco in veste di vice allenatore di Niko Kovac, poi dopo l'esonero del croato era stato promosso come allenatore ad Interim. Gli ottimi risultati hanno portato il Bayern Monaco a confermarlo e a rinnovargli il contratto fino al 2023 e i risultati hanno dato ragione al club bavarese. Con Flick in panchina il Bayern ha conquistato il triplete, vincendo campionato, Coppa di Germania e Champions League. Sotto la guida del tecnico il Bayern ha conquistato altri tre titoli: Mondiale per Club, Supercoppa Europea e Supercoppa di Germania.

Nelle ultime settimane Flick si era esposto pubblicamente, chiedendo al Bayern di poter lasciare la squadra al termine della stagione per vivere nuove avventura (tutti gli indizi portano alla Nazionale tedesca). Il tecnico è stato accontentato, ma prima ha un'altra missione da portare a termine. Vincere di nuovo il campionato ed il Bayern, forte dei 7 punti di vantaggio sul Lipsia a 3 giornate dalla fine, è decisamente vicino al successo.