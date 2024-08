Ufficiale Dal Giappone con furore: Ayumu Yokoyama è un nuovo attaccante del Birmingham

Colpo 'esotico' del Birmingham, che si assicura il giapponese Ayumu Yokoyama. Di seguito il comunicato ufficiale: "I Blues possono confermare l'ingaggio di Ayumu Yokoyama. L'attaccante 21enne si unisce a Sagan Tosu per una cifra non resa nota e ha concordato i termini di un contratto triennale con il Birmingham City, soggetto all'autorizzazione della lega, della FA e della comunità internazionale.

La sua ambita firma è stata messa in sicurezza poche ore prima dell'inizio della stagione 2024/25 della Sky Bet League One, ponendo fine alla corsa di numerosi club di una serie di importanti campionati europei.

Nella stagione 2024 della J1 League, che durerà fino a dicembre, il nazionale giovanile giapponese ha preso parte a 24 delle 25 partite di Sagan, segnando cinque gol e registrando tre assist.

Yokoyama ha trascorso la sua carriera giovanile tra l'FC Tucano e, per concludere l'ultimo decennio, la Tokai Univ. Takanawadai High School di Tokyo prima di unirsi al suo primo club professionistico, il Matsumoto Yamaga.

Dopo il debutto nel febbraio 2021, ha collezionato 45 presenze da adolescente sia nella seconda che nella terza divisione del calcio giapponese e nella stagione 2022 ha segnato 11 volte.

Lo scorso gennaio ha firmato per il Sagan, squadra di massima serie, e in una stagione e mezza ha giocato 41 partite di campionato, giocando altre tre volte a livello Under-20 per il suo paese. Indosserà la maglia numero 33 per la stagione 2024/25".