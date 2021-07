Dal Santos al Marsiglia, Luan Peres conferma: "Non posso rifiutare una proposta del genere"

L'Olympique Marsiglia è davvero scatenato. Dopo gli acquisti di Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi e Pau Lopez, ora è pronto a chudere per Luan Peres. Il difensore centrale del Santos ha confermato il suo prossimo sbarco al Velodrome tramite i suoi account social: "Sono molto felice. E' una nuova sfida per me e non posso mai rifiutare una proposta del genere, in un grande campionato europeo e in un grande club, uno dei migliori di Francia". L'affare, come riportato nei giorni scorsi dai media francesi, dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 5-6 milioni.