Dal Torino a stella della MLS, Josef Martinez: "Sono diventato il miglior cannoniere dell'Atlanta"

Rientrato da un lungo infortunio al crociato, Josef Martinez in questo 2021 è tornato in campo e si è subito ripreso il suo ruolo da protagonista assoluto tra le fila dell'Atlanta United. Un percorso vincente e convincente in MLS, che lo stesso attaccante ex Torino ha raccontato in una simpatica intervista doppia organizzata da LaLiga col suo compagno della Nazionale venezuelana Yangel Herrera, promettente centrocampista in prestito al Granada dal Manchester City. Queste tutte le loro dichiarazioni tra passato, presente e futuro.

JOSEF MARTINEZ (ATLANTA UNITED): "Ho lasciato il Venezuela da giovanissimo, trasferendomi per un breve periodo in Argentina. Poi è stata la volta del campionato svizzero, con le due esperienze allo Young Boys e al Thun, prima del grande salto in Italia col Torino. Non è stato facile ambientarsi in questi nuovi Paesi così lontani dal mio, ma ho scoperto al contempo nuove culture e nuove lingue, cercando di rappresentare il Venezuela nel miglior modo possibile. Dopo l'esperienza in Serie A, nel 2017 sono volato in MLS e a suon di gol sono diventato il miglior cannoniere della storia del club, vincendo tanto e ottenendo importanti riconoscimenti personali. I tifosi dell'Atlanta mi hanno dato un amore smisurato: questo è quello che mi ha reso più felice qui, anche più dei titoli. Futuro? Ho un contratto fino al 2023 con l'Atlanta United, nel calcio accade tutto molto rapidamente e io mi godo la quotidianità del presente. Un sogno nel cassetto? Andare al Mondiale col Venezuela".

YANGEL HERRERA (GRANADA - MANCHESTER CITY): "Io ho fatto il percorso inverso rispetto al mio amico Josef, visto che la prima volta che ho lasciato il mio Venezuela sono volato in MLS. A dir la verità, nel 2017 prima ho firmato col Manchester City e poi sono andato in prestito al New York City. Nel 2019 è arrivato invece il salto in Europa, che era proprio quello che mi serviva e che avevo sempre voluto. Ho giocato sempre ne LaLiga finora, con l'Huesca e poi col Granada. In biancorosso ho trovato una bella realtà: un allenatore abile, uno spogliatoio affiatato e una missione collettiva. Quest'anno siamo cresciuti molto, maturando e disputando una buona stagione. Venezuela? In Nazionale ci sono tanti giovani come me (classe '98, ndr) e anche alcuni elementi di esperienza, sono convinto che possiamo fare bene e continuare a inseguire i nostri sogni. In primis, il Mondiale".

Guarda nel video in calce l'intervista completa realizzata da LaLiga a Josef Martinez e Yangel Herrera, con la partecipazione di Vero Boquete del Milan Femminile!