Ufficiale Dall'Andalusia al Portogallo: Mateo Flores dal Betis si trasferisce in prestito all'Arouca

Giornata movimentata per il Betis Siviglia a livello di mercato, sia in entrata che in uscita. La compagine andalusa, in queste ore, ha infatti sia ufficializzato l'arrivo di Valentin Gomez dal Velez che un'operazione in uscita. Si tratta della cessione di Mateo Flores all'Arouca, con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del club biancoverde: "Il Real Betis Balompié e l'FC Arouca hanno raggiunto un accordo per il prestito di Mateo Flores. Il centrocampista del Siviglia, sul quale l'FC Arouca si riserva un'opzione di acquisto , intraprenderà una nuova avventura professionistica nella Prima Divisione portoghese. Il Club augura a Mateo la migliore fortuna per questa nuova sfida".

Il comunicato relativo all'acquisto di Valentin Gomez

"Il Real Betis Balompié ha concluso il suo settimo acquisto per la stagione in corso. Si tratta di Valentín Gómez, difensore centrale del Vélez Sarsfield, che ha pagato la propria clausola rescissoria e si è legato al Club fino al 2030. Valentín Gómez (San Miguel, Buenos Aires, 25/06/2003) è cresciuto nelle giovanili del Vélez Sarsfield, debuttando in prima squadra nel 2022 a soli 18 anni. Tra i suoi successi collettivi spiccano la vittoria del Campionato di Primera División Argentina (2023-24) e della Supercoppa Internazionale (2024-25). Il nuovo acquisto del Betis è una presenza fissa nelle selezioni giovanili dell’Argentina ed è attualmente un elemento abituale nella rosa della Nazionale Under 20".