Ufficiale Dalla F1 al calcio, il pilota dell'Alpine Gasly co-proprietario di un club in Francia

Il Versailles, club che milita in Championnat National (il terzo livello del calcio francese), potrà contare su un co-proprietario speciale. Il club ha infatti annunciato che il pilota dell’Alpine, scuderia di Formula 1, Pierre Gasly è un nuovo azionista del club e affiancherà l’attuale presidente Alexandre Mulliez

“Sono appassionato di calcio fin dalla mia infanzia, sono orgoglioso di diventare co-proprietario del Versailles. - scrive Gasly sul proprio profilo Instagram – Investendo in questo club al fianco di Alexandre e Fabien sono orgoglioso di impegnarmi per contribuire al suo sviluppo a lungo termine portando importanti valori di uno stop di alto livello e lo spirito di competizione per sostenere le ambizioni della squadra. Questo è l’inizio di una storia molto bella”.

Queste invece le parole del presidente Mulliez: “Pierre apporta un forte complemento a me e a Fabien. Sono convinto che la nostra collaborazione sarà fruttuosa. Essendo un fan di lunga data della F1, sono fortunato ad avere Pierre al nostro fianco per raggiungere tutti i nostri obiettivi”.