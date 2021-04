David Villa incorona Guardiola: "Uno dei migliori allenatori della storia: prevede tutto"

In molti dei successi recenti del Barcellona c’è la mano di Pep Guardiola, che ha guidato la squadra dal 2008 al 2012. "È uno dei migliori allenatori della storia – ha detto David Villa nell'intervista a Sky Sport – ho avuto la fortuna di lavorarci insieme. Quello che mi ha impressionato è la capacità di anticipare cosa sarebbe successo, pensavo di fare una cosa e lui l’aveva già capita, questo mi sorprendeva. Prevedeva tutto, già prima della partita". Ma l’ex attaccante non si vede in panchina, almeno per il momento: "Ora voglio staccare un po’ dal calcio e godermi la famiglia. Sono ancora giovane e posso prendermi del tempo. Per tenermi in forma corro e vado in bicicletta, ho anche partecipato a qualche gara da dilettante".