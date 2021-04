Denayer pronto a diventare un fedelissimo di Garcia: "Tratto il rinnovo, voglio restare a Lione"

Jason Denayer è pronto per restare al Lione. Contratto in scadenza nell'estate del 2022, il centrale belga, venticinque anni, perno del progetto di Rudi Garcia, vuole restare all'OL. Lo ha spiegato lui stesso in conferenza stampa, dicendo che "siamo in fase di discussione e trattativa con l'OL, lavoriamo per trovare un accordo e sta avanzando tutto bene. Sarebbe un piacere per me resare qui".