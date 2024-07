Ufficiale Di passaggio all'Atalanta, Mojica lascia il Villareal e passa al Mallorca: "Pura elettricità"

Ricordate Johan Mojica? Nel 2021 sbarcò a Bergamo per vestire la maglia dell'Atalanta in 11 occasioni, dopodiché il terzino sinistro colombiano rientrò dal prestito al Girona e piantò le radici in Spagna, seppur girovagando sempre a titolo temporaneo da una squadra all'altra. Elche, Villareal, Osasuna, finché il Submarino Amarillo acquistò il suo cartellino. Ecco, oggi il classe '92 ha deciso di accettare una nuova avventura altrove, in prestito al Mallorca: un prestito che durerà fino al 30 giugno 2027.

Il comunicato di benvenuto. "Johan Mojica (Cali, Colombia, 21/08/1992) è un nuovo giocatore del RCD Mallorca per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il colombiano arriva in prestito dal Villarreal CF, anche se nella scorsa stagione ha giocato in prestito al CA Osasuna, dove ha coinciso con Jagoba Arrasate.

Mojica arriva sull'isola dopo essersi classificato secondo in Copa America con la sua nazionale, con la quale è stato titolare come terzino sinistro. In totale, ha 31 presenze.

Il 31enne ha una vasta esperienza nel calcio spagnolo, con più di 100 presenze in prima squadra, dato che, oltre al Villarreal e all'Osasuna, ha giocato per Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona ed Elche. Al di fuori della Spagna, ha giocato per il Deportivo Cali, l'Academia FC e il Llaneros nel suo paese natale e per l'Atalanta Bergamo.

Nella scorsa stagione, Mojica ha segnato un gol e fornito tre assist.

Bentornato, Johan!".