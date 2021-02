Domani Arsenal-City, Pep contro l'allievo Arteta: "Ma non l'ho ispirato"

Arsenal-Manchester City significa anche Mikel Arteta contro Pep Guardiola, l'allievo che sfida il maestro. Arteta, infatti, fino all'offerta della squadra londinese faceva parte dello staff del tecnico catalano al City, che a malincuore lo lasciò andare verso la panchina dei Gunners, pur consapevole che le loro strade dovessero separarsi e che Arteta avrebbe di lì a poco iniziato a farsi le ossa da solo. In conferenza stampa alla vigilia della gara, Guardiola ha voluto parlare dell'amico, spendendo buone parole: "Allievo contro il maestro? Non ho ispirato Mikel, quello che sa lo sa per meriti propri. Non ho avuto alcuna influenza su di lui. Tutto quello che sta facendo è merito suo e dello staff che ha alle spalle".