Domani Chelsea-Porto, Conceiçao ci crede: "I soldi non vanno in campo, dobbiamo dare tutto"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League in casa del Chelsea, mister Sergio Conceiçao ha spronato così il suo Porto per cercare la rimonta (0-2 all'andata): "Il Porto deve sempre dare tutto in campo, questo è il nostro DNA. Domani servirà avere fiducia, saper resistere alle difficoltà e avere forza mentale per tutta la partita. È proprio questo che ci ha permesso infatti di vincere titoli e arrivare a giocare la Champions. Le altre concorrenti sono molto più attrezzate e potenti di noi dal punto di vista economico, ma abbiamo già battuto persino squadre con un unico calciatore più costoso di tutta la nostra rosa. I soldi non vanno in campo, a differenza del cuore", le dichiarazioni del tecnico dei Dragoes.

Guarda il video in calce con tutte le parole di Conceiçao!