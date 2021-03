Domani Din. Kiev-Villarreal, Emery: "Ho grande rispetto per Lucescu, sarà durissima"

Unai Emery, tecnico del Villarreal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro a Dinamo Kiev: "Affronteremo una buona squadra, prima nel suo campionato. Una squadra molto giovane e con un grande allenatore come Lucescu. Giocano cercando molto il possesso palla, hanno qualità. Sarà una partita molto difficile, contro un rivale storicamente abituato a disputare le grandi competizioni e un tecnico con molta esperienza. Ho conosciuto Lucescu, ho molto rispetto per tutta la sua carriera e per tutto quello che ha realizzato. L'ho affrontato con il Siviglia quando allenava lo Shakhtar, la Dinamo somiglia molto a quella squadra".

La presenza del pubblico - Avere i tifosi è un vantaggio per tutti e può dare loro un po' di spinta, ma io mi auguro che tutto il calcio possa ritrovare l'affetto dei tifosi. Sarà un piccolo vantaggio per loro, ma siamo contenti che ci sia gente".

Momento negativo in campionato - "Non possiamo sfuggire alla realtà e dobbiamo capire i motivi di questa brutta serie di sconfitte. Abbiamo analizzato il momento e abbiamo parlato di cosa dovremmo migliorare, ne siamo consapevoli. Abbiamo fatto tante cose buone e da qui dobbiamo ripartire per recuperare la fiducia. Cominciamo da questa partita".