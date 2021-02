Domani Everton-Manchester City, Ancelotti: "Guardiola tra i migliori allenatori al mondo"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha presentato in conferenza stampa il big match di Premier League in programma domani contro il Manchester City di Guardiola: "Pep, per ciò che sta facendo anno dopo anno, deve essere considerato uno dei migliori allenatori al mondo. Noi però vogliamo andare in Europa e, nonostante i pronostici sfavorevoli, nel calcio non si può mai dire mai. Il nostro obiettivo non cambierà di certo a causa di questa gara, io sono fiducioso e credo che le nostre prossime due partite andranno bene", le dichiarazioni del tecnico dei Toffees.