Domani la finale di Europa League, Solskjaer: "Il 26/05 data importante per il Man United"

Domani, mercoledì 26 maggio, a Danzica andrà in scena la finale di Europa League tra il Manchester United e il Villarreal. Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils che il 26 maggio del 1999 decise con un gol la finale di Champions League, parla della sfida con il Villarreal: "È stato un lungo viaggio fin qui, tra delusioni e grandi gioie ovviamente. È bello giocare una finale, siamo carichi. L'anno scorso uscimmo in semifinale, quindi quest'anno siamo molto concentrati, vogliamo portarci a casa il trofeo. Giocare il 26 maggio? Probabilmente non è una coincidenza, almeno spero! Non sono superstizioso, non credo che la data aiuterà. Ci aiuterà giocare bene, segnare tanti gol, ma è vero che il 26 maggio è un giorno speciale per il Manchester United. È anche il giorno del compleanno di Sir. Matt Busby, quindi speriamo di onorare la sua memoria con una vittoria. Emery? Ha un record fantastico in questa competizione, un grande approccio, è un allenatore fantastico. Quando era l'allenatore del Siviglia l'ho incrociato da tecnico del Molde. Da allenatore dell'Arsenal l'ho affrontato con il Manchester United. Ci siamo già incontrati un po' di volte, lui è fortissimo in questa coppa ma a prescindere da questo porto sempre rispetto agli altri allenatori. So che lui ha diversi trucchetti tattici, è un allenatore molto tattico e molto bravo".