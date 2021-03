Domani Man City-'Gladbach, Elvedi ci crede: "Non è già scritto che sarà l'ultima in Europa"

Nico Elvedi, difensore del Borussia Monchengladbach, ha accompagnato mister Rose nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Manchester City. Queste le sue parole: "La stagione non è ancora finito, non è scritto da nessuna parte che quella di domani sarà l'ultima nostra partita in Europa per un anno e mezzo. Stiamo vivendo un periodo difficile, è vero, ma confido nella nostra ripresa. Dovremo sfruttare le nostre chance già col City in una partita a dir poco speciale".