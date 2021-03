Domani Real-Atalanta, As: Hazard assente nei primi 15' della seduta. Il belga sarà out?

Domani il Real Madrid affronterà l'Atalanta e non arrivano buone notizie per Zinedine Zidane: come riportato da As, Eden Hazard è assente nella seduta di allenamento odierno. Nei primi 15 minuti aperti alla stampa, il belga non è comparso sul campo e questo fa pensare a un suo forfait per la sfida di Champions League.