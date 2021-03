Domani Tottenham-Din. Zagabria, Mourinho: "Non importa chi giocherà, faremo bene"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Zagabria: "Ci saranno delle variazioni rispetto alla gara col Crystal Palace. Tutti si stanno allenando bene e ho quasi tutti a disposizione, ognuno dei giocatori ha voglia di giocare. Quindi non importa chi scenderà in campo, so che la squadra sarà forte".

Polemica con Arteta - Il tecnico dell'Arsenal aveva parlato di un vantaggio per rivali in vista dello scontro diretto in campionato, acquisito grazie all'inversione di campo con i croati. L'Arsenal, invece, sarà di scena ad Atene contro l'Olympiacos: "Il 3 dicembre abbiamo giocato sul ghiaccio a Linz, mentre l'Arsenal ha ospitato il Rapid Vienna. Il 6 ci affrontammo (vinsero gli Spurs. ndr) ma noi atterrammo a Londra alle 3 del mattino. È stato un vantaggio per loro?".