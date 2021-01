Domenica Liverpool-Man United, l'indizio di Solskjaer: possibile prima chiamata per Diallo

Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto in conferenza stampa pochi minuti fa per presentare il big match di domenica contro il Liverpool, ha lasciato intendere che anche il giovane nuovo acquisto Amad Diallo potrebbe prendere parte alla trasferta di Anfield, non escludendo un suo debutto coi Red Devils già a breve termine. Il talento ex Atalanta si è ufficialmente trasferito al Manchester United lo scorso 7 gennaio.