Ufficiale Due anni all'Atletico, ma Samuel Lino torna in Brasile: è il quarto acquisto del Flamengo

Samuel Lino saluta l'Atletico Madrid. Due anni intensi in rojiblanco dal suo arrivo dal Valencia, con 93 presenze, 12 gol timbrati e 16 assist confezionati. Ma adesso per l'ala sinistra classe '99 è arrivato il momento di cambiare la sua vita e ritornare in Sudamerica, in Brasile, e proprio nel club rossonero dove crebbe nelle giovanili prima di compiere i passi successivi per sbarcare in Europa. Infatti il 25enne ha scelto il Flamengo e diventa così il quarto rinforzo del club brasiliano dopo Jorginho, Emerson Royal e Saul Niguez. Un'operazione, si vocifera, da circa 22 milioni di euro.

Il comunicato ufficiale del Flamengo recita: "L’attaccante, proveniente dall’Atlético Madrid, ha firmato un contratto con il Mengão fino a dicembre 2029 ed è una nuova opzione per l’allenatore Filipe Luís nella prosecuzione del Brasileirão, della Coppa del Brasile e della Libertadores. Tra il 2017 e il 2018, il giocatore ha avuto una breve esperienza nelle giovanili del club rubro-negro. Indosserà la maglia numero 16".

Il comunicato d'addio dell'Atletico Madrid

"L'Atlético Madrid e il Flamengo hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Samuel Lino al club carioca. Il calciatore brasiliano affronta così una nuova sfida nella sua carriera sportiva, dopo aver indossato la maglia rojiblanca nelle ultime due stagioni. Lino è stato ingaggiato dal nostro club nell’estate del 2022, proveniente dal Gil Vicente portoghese, e dopo il prestito al Valencia nella stagione 2022/23, è tornato al nostro club disputando 93 partite ufficiali con l’Atlético, mettendo a segno 12 gol e fornendo 16 assist. Dal nostro club gli auguriamo tanta fortuna per tutti i suoi futuri progetti professionali e personali".