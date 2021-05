Due italiani fanno piangere il Besikas: aggancio del Galatasaray, il Fenebahce manca il sorpasso

Clamoroso ribaltone in Turchia, alla penultima giornata di un campionato avvincente. Andrea Bertolacci e Fabio Borini sono i protagonisti nella vittoria del Karagumruk sul campo della capolista Besiktas: i due italiani segnano le reti che permettono alla loro squadra di passare per 2-1. Cade anche il Fenerbahce, che viene sconfitto 2-1 in casa contro il Sivasspor e perde la possibilità del sorpasso in vetta, mentre ne approfitta il Galatasaray di Fatih Terim, che rifila un poker al Denizlispor e vola al comando con 81 punti, agganciando proprio il Besiktas.

Konyaspor-Trabzonspor 1-1

Alanyaspor-Erzurum BB 2-3

Basaksehir-Kayserispor 0-0

Besiktas-Karagumruk 1-2

Denizlispor-Galatasaray 1-4

Fenerbahce-Sivasspor 1-2

Gaziantep-Rizespor 4-5

Genclerbirligi-Goztepe 5-3

Kasimpasa-Ankaragucu 3-1

Yeni Malatyaspor-Hatayspor 1-1

riposa Antalyaspor