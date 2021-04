È nata la Superlega! Cantona si schiera: "Una vergogna non aver ascoltato i tifosi"

La leggenda del Manchester United Eric Cantona, ha espresso il proprio parere sulla Superlega direttamente con un video sul proprio profilo Instagram, facendo particolare riferimento ai tifosi e al loro peso che non è stato tenuto in considerazione dai membri fondatori della nuova competizione: "Nell'ultimo anno abbiamo dovuto seguire le partite in tv. I migliori club al mondo e i migliori giocatori. Ed è stato tutto così noioso. E lo è ancora. Questo perché negli stadi mancavano i tifosi. Loro cantano, urlano e supportano le squadre. Quindi i tifosi, che sono la parte più importante del calcio, devono essere rispettati. Questi club, hanno chiesto ai tifosi cosa pensassero di questa possibilità? No, per sfortuna. Ed è una vergogna".