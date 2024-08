Ufficiale Ecco Alvaro Rodríguez, un Toro per il Getafe: "Non vedo l'ora di godermi il Coliseum"

Sembra che finalmente i desideri di Bordalás, o almeno uno di essi, saranno esauditi prima della chiusura della finestra di trasferimento. Dopo aver insistito a più riprese sulla mancanza di gol e soprattutto sulla necessità di ingaggiare un centravanti, il Getafe si è finalmente mosso e ha ufficializzato l'arrivo di Álvaro Rodríguez dal Real Madrid per giocare in prestito questa stagione (12 mesi).

Il comunicato ufficiale. "Il Getafe CF e il Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il prestito di Álvaro Rodríguez. Il 20enne attaccante uruguaiano si unisce al club fino alla fine della stagione 2024/2025.

Formatosi nelle giovanili del Girona, il giocatore ha firmato per il Real Madrid nell'estate del 2020 durante il periodo delle giovanili e solo un anno dopo si è guadagnato un posto nella squadra riserve del Real Madrid per competere nella Primera Federación. Con il Real Madrid Castilla ha giocato quasi 70 partite, con un totale di 21 gol segnati e 9 assist, un record che ha aiutato la squadra a finire nelle prime posizioni della classifica e a qualificarsi per i playoff per la promozione in Segunda División.

Anche Álvaro Rodríguez è entrato con regolarità nella dinamica della prima squadra e sa già cosa vuol dire debuttare nella LALIGA EA Sports e giocare i primi minuti in Copa del Rey. L'attaccante ha giocato 7 partite di campionato per il Real Madrid, uscendo dalla panchina e segnando un gol contro l'Atlético de Madrid e fornendo un assist contro l'Osasuna.

Álvaro Rodríguez diventa l'ottavo rinforzo del Getafe in questo mercato estivo", la chiosa dell'annuncio.

Le prime parole del neo arrivato. "Ciao tifosi, sono qui al Getafe e non vedo l'ora di vedervi tutti e di godermi il Colosseo (Coliseum Alfonso Pérez, lo stadio, ndr). Forza Geta", il breve messaggio rilasciato sul profilo ufficiale X del club.