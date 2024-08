Ufficiale Ecco l'annuncio, colpo del Dortmund, Yan Couto dal City: "Un sogno che si avvera"

vedi letture

Ora è ufficiale: Yan Couto è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il giocatore - accostato anche alla Juventus nelle scorse settimane per le fasce di Thiago Motta - arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Il portoghese ha militato, sempre nel mondo del City Group, per due stagioni nel Girona, imponendosi nella Liga e divenendo un giocatore fondamentale per il tecnico Michel sulla corsia destra. Scaduto il prestito però, con Guardiola non c'è posto ed i Citizens hanno bisogno di far cassa.

Couto è il terzo nuovo acquisto estivo del BVB dopo Waldemar Anton e Serhou Guirassy (entrambi del VfB Stoccarda). Secondo l'emittente satellitare, anche Pascal Gross del Brighton & Hove Albion si unirà al BVB. Il giocatore internazionale è già a Dortmund.

Ecco le parole del giocatore dopo la firma: "Per me è un sogno che si avvera. Il Borussia Dortmund è un club speciale. Ogni bambino in Brasile sa quanto è grande questo club, conosce i tifosi ed è affascinato dal Muro Giallo. Non vedo l'ora di indossare la maglia del BVB per la prima volta e di provare la potenza e le emozioni in questo stadio fantastico".