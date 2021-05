Ed Sheeran nuovo sponsor dell'Ipswich. "Con la nuova proprietà vivremo tempi entusiasmanti"

"Il figlio prediletto del Suffolk è un tifoso dell'Ipswich". Così, lo storico club inglese di League One ha annunciato che il cantante Ed Sheeran sarà il nuovo sponsor. Sheeran ha pensato a un logo che comparirà sulle maglie della squadra maschile e di quella femminile. "Mi è sempre piaciuto andare a Portman Road e non vedo l'ora di tornarci non appena i tifosi potranno entrare di nuovo negli stadi", ha detto l'artista. "Con l'arrivo dei nuovi proprietari dagli Stati Uniti, ci apprestiamo a vivere tempi entusiasmanti. Il significato del logo? Tutto sarà rivelato a tempo debito".